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12:18, 23 июля 2025Бывший СССР

Сырский понадеялся на Трампа

Сырский призвал США и страны Европы увеличить поставки ПВО и ракет Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Западным странам и США необходимо увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«Американские ATACMS и немецкие системы Taurus, — если их выпуск будет осуществляться без ограничений на применение — позволят Киеву замедлить производство российского оружия, нанося удары по инфраструктуре», — заявил он.

Он отметил, что Киев рассчитывает на отсутствие проблем с поставками вооружения США при президентстве Дональда Трампа. Главком также отказался отвечать на вопрос, остались ли у Украины на складах ракеты ATACMS.

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