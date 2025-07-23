Сырский понадеялся на Трампа

Сырский призвал США и страны Европы увеличить поставки ПВО и ракет Украине

Западным странам и США необходимо увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«Американские ATACMS и немецкие системы Taurus, — если их выпуск будет осуществляться без ограничений на применение — позволят Киеву замедлить производство российского оружия, нанося удары по инфраструктуре», — заявил он.

Он отметил, что Киев рассчитывает на отсутствие проблем с поставками вооружения США при президентстве Дональда Трампа. Главком также отказался отвечать на вопрос, остались ли у Украины на складах ракеты ATACMS.

