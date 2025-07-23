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21:31, 22 июля 2025Мир

Трамп пообещал США больше всех ракет в мире

Трамп пообещал вывести США на первое место в мире по количеству ракет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление об увеличении числа ракет, несмотря на высказывания о сокращении вооружений. Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает Telegram-канал «РИА Новости: США».

Американский лидер сказал, что у страны больше всех в мире ракет и боеприпасов, чем когда-либо, и подчеркнул в своей речи, что наращивание темпов их производства считает достаточно важной темой. По его словам, речь идет о «быстрых, медленных, точных и не таких точных» ракетах.

Сегодня во время общения с журналистами Трамп высказался о переговорах с Путиным в Китае. Как отметил президент США, в рамках поездки в КНР возможны многие встречи, и сейчас вопрос находится на стадии решения.

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