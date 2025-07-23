Турция представила гиперзвуковую ракету Tayfun

Первую гиперзвуковую ракету Турции Tayfun представили на выставке IDEF 2025

Баллистическую ракету Tayfun Block 4, которая стала первой гиперзвуковой ракетой Турции, представили на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Эта новая версия Tayfun весом более 7 тонн с многоцелевой боеголовкой будет способна уничтожать многочисленные стратегические цели, такие как системы противовоздушной обороны, командные центры, ангары и критически важные военные объекты, на расстоянии нескольких сотен километров», — сообщили в компании Roketsan.

Базовую версию Tayfun впервые испытали в 2022 году. Считается, что дальность твердотопливной ракеты составляет более 560 километров. Эксперты допускают, что Tayfun развивает скорость более пяти чисел Маха.

В апреле стало известно, что азербайджанский штурмовик Су-25 Lacin с крылатой ракетой SOM-B1 производства Турции успешно прошел огневые испытания. Дальность ракеты составляет 250 километров. Изделие несет боевую часть весом 230 килограммов.