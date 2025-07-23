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13:49, 23 июля 2025Наука и техника

Турция представила гиперзвуковую ракету Tayfun

Первую гиперзвуковую ракету Турции Tayfun представили на выставке IDEF 2025
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: РБК

Баллистическую ракету Tayfun Block 4, которая стала первой гиперзвуковой ракетой Турции, представили на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Эта новая версия Tayfun весом более 7 тонн с многоцелевой боеголовкой будет способна уничтожать многочисленные стратегические цели, такие как системы противовоздушной обороны, командные центры, ангары и критически важные военные объекты, на расстоянии нескольких сотен километров», — сообщили в компании Roketsan.

Базовую версию Tayfun впервые испытали в 2022 году. Считается, что дальность твердотопливной ракеты составляет более 560 километров. Эксперты допускают, что Tayfun развивает скорость более пяти чисел Маха.

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В апреле стало известно, что азербайджанский штурмовик Су-25 Lacin с крылатой ракетой SOM-B1 производства Турции успешно прошел огневые испытания. Дальность ракеты составляет 250 километров. Изделие несет боевую часть весом 230 килограммов.

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