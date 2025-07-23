Удар российской авиабомбы по мосту между ДНР и Днепропетровской областью попал на видео

Удар ФАБ ВС России по мосту между ДНР и Днепропетровской областью попал на видео

Вооруженные силы (ВС) России поразили мост, соединяющий Донецкую народную республику (ДНР) и Днепропетровскую область. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Уточняется, что данный мост проходит через реку Волчья. Для атаки, которая попала на видео, была применена фугасная авиабомба (ФАБ).

«Точный удар ФАБом по мосту через реку Волчья, соединяющему населенный пункт Искра (ДНР) с Днепропетровской областью», — говорится в публикации.

Ранее появилось видео последствий удара ВС России «Геранями» по Славянску. На кадрах запечатлен густой столб дыма, поднимающийся в небо. Цель атаки не раскрывалась.