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19:04, 23 июля 2025Бывший СССР

Удар российской авиабомбы по мосту между ДНР и Днепропетровской областью попал на видео

Удар ФАБ ВС России по мосту между ДНР и Днепропетровской областью попал на видео
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России поразили мост, соединяющий Донецкую народную республику (ДНР) и Днепропетровскую область. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Уточняется, что данный мост проходит через реку Волчья. Для атаки, которая попала на видео, была применена фугасная авиабомба (ФАБ).

«Точный удар ФАБом по мосту через реку Волчья, соединяющему населенный пункт Искра (ДНР) с Днепропетровской областью», — говорится в публикации.

Ранее появилось видео последствий удара ВС России «Геранями» по Славянску. На кадрах запечатлен густой столб дыма, поднимающийся в небо. Цель атаки не раскрывалась.

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