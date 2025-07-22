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11:05, 22 июля 2025Бывший СССР

Появилось видео последствий удара «Геранями» по Славянску

Появилось видео с густым дымом после удара ВС России «Геранями» по Славянску
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Появилось видео с последствием удара Вооруженных сил (ВС) России по Славянску. Видео публикует местный Telegram-канал «Славянск / Краматорск».

На видео можно увидеть густой столб дыма, поднимающийся в небо. Атака была совершена беспилотными летательными аппаратами «Герань-2». Цель удара не раскрывается.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко предсказал взятие в скором времени в клещи Константиновки в Донецкой народной республике. Он также предположил, что после этого российские военные смогут начать окружение Славянска и Краматорска.

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