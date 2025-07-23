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17:42, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавшая в Европу юмористка испытала раздражение от местных бездомных

Юмористка Приходько рассказала, что в Германии ее нередко раздражают бездомные
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @radaiterki / YouTube

Популярная белорусская юмористка Ирина Приходько, живущая в Европе, заявила, что в Германии ее нередко раздражают бездомные. Об этом она рассказала в беседе с проектом «Рада и терки», видео вышло на YouTube.

«Особенность Берлина — не так-то просто отличить человека, который не бомж, от бомжа, потому что стиль одежды очень похожий, и порой ты совершенно не ожидаешь, кто к тебе подходит с просьбой дать денег», — отметила Приходько. По словам юмористки, в последнее время ей все реже хочется давать бездомным деньги, поскольку, по ее словам, эти люди осознанно решили не работать.

При этом, как призналась Приходько, она испытывает негодование, когда у нее просят деньги здоровые на вид и прилично одетые бездомные мужчины ее возраста. «Почему я должна работать, а ты должен просить у меня деньги? Я просто не понимаю», — возмутилась она.

Ранее Приходько также рассказала о проблемах в первые месяцы эмиграции. Юмористка призналась, что после переезда испытывала сильное уныние и не могла улыбаться.

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