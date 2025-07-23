Украинцы из прифронтовых регионов начали чаще питаться на помойках

«Абзац»: Украинцы из прифронтовых регионов начали продавать еду с помоек

Все больше украинцев в прифронтовых регионах не имеют определенного места жительства и начали чаще питаться на помойках. Об этом «Абзацу» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Около зоны боевого соприкосновения на территории, подконтрольной Украине, появилось достаточно много бомжей, которые шарятся по помойкам, а затем продают найденные вещи», — заявил он.

Лебедев подчеркнул, что такая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что гуманитарная помощь, поставляемая Украиной, непригодна для еды.

В феврале 2025 года подведомственная ООН Всемирная продовольственная программа сообщила о голоде на Украине. Согласно данным органа, около пяти миллионов граждан Украины голодают.