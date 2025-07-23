Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 23 июля 2025Бывший СССР

Украинцы из прифронтовых регионов начали чаще питаться на помойках

«Абзац»: Украинцы из прифронтовых регионов начали продавать еду с помоек
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Все больше украинцев в прифронтовых регионах не имеют определенного места жительства и начали чаще питаться на помойках. Об этом «Абзацу» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Около зоны боевого соприкосновения на территории, подконтрольной Украине, появилось достаточно много бомжей, которые шарятся по помойкам, а затем продают найденные вещи», — заявил он.

Лебедев подчеркнул, что такая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что гуманитарная помощь, поставляемая Украиной, непригодна для еды.

В феврале 2025 года подведомственная ООН Всемирная продовольственная программа сообщила о голоде на Украине. Согласно данным органа, около пяти миллионов граждан Украины голодают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России распространяется штамм коронавируса «стратус». Вызовет ли он новую пандемию?

    В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

    В Госдуме ответили на призыв экс-посла США отказываться от российского гражданства

    Вспышка опасного заболевания произошла в российском детском доме

    Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

    Впервые найден способ предотвратить опасный вирус

    Россиян предупредили об аномально холодной погоде

    Отдыхающие на пляже российского санатория наткнулись на тело мужчины

    Сотрудники крупной нефтяной компании попались со взятками

    На Украине рассказали детали продолжающейся трое суток борьбы с ДРГ в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости