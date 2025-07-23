В европейской стране из-за нехватки средств замедлились поезда

В Румынии из-за нехватки инвестиций пассажирские поезда замедлились до 44 км/ч

В Румынии из-за нехватки инвестиций средняя скорость пассажирских поездов замедлилась до 44 километров в час, а грузовых — до 17 километров в час. Об этом со ссылкой на пресс-службу национальной федерации коммерческого железнодорожного движения европейской страны сообщает РИА Новости.

Железнодорожники вместе с представителями профсоюзов устроили протесты перед зданием правительства, требуя не сокращать дефицит госбюджета за счет перевозчиков. При этом власти еще ни разу не выделяли достаточно средств на закупку нового подвижного состава, локомотивов и вагонов, а также денег на развитие, техническое обслуживание и компенсации.

«Эта реальность — результат практически полного отсутствия инвестиций в железнодорожную инфраструктуру. Ситуация драматична и конец очень близок. Государственный оператор CFR Calatori никоим образом не защищен правительством в ущерб частным операторам», — заявили протестующие.

Ранее правительство Румынии пообещало принять меры по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. С 1 августа планируют поднять акцизы на алкоголь, топливо и сигареты на 10 процентов, а также ввести медицинские взносы для пенсионеров и ограничить зарплаты бюджетникам.

По данным Евростата за июль, Румыния стала страной с самой высокой инфляцией. Самые низкие показатели зарегистрировали на Кипре (0,5 процента), во Франции (0,9 процента) и в Ирландии (1,6 процента). Помимо Румынии (5,8 процента), цены быстрее всего растут в Эстонии (5,2 процента), Венгрии и Словакии (по 4,6 процента).