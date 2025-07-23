Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:01, 23 июля 2025Экономика

В европейской стране из-за нехватки средств замедлились поезда

В Румынии из-за нехватки инвестиций пассажирские поезда замедлились до 44 км/ч
Вячеслав Агапов

Фото: Jake Weirick / Unsplash

В Румынии из-за нехватки инвестиций средняя скорость пассажирских поездов замедлилась до 44 километров в час, а грузовых — до 17 километров в час. Об этом со ссылкой на пресс-службу национальной федерации коммерческого железнодорожного движения европейской страны сообщает РИА Новости.

Железнодорожники вместе с представителями профсоюзов устроили протесты перед зданием правительства, требуя не сокращать дефицит госбюджета за счет перевозчиков. При этом власти еще ни разу не выделяли достаточно средств на закупку нового подвижного состава, локомотивов и вагонов, а также денег на развитие, техническое обслуживание и компенсации.

«Эта реальность — результат практически полного отсутствия инвестиций в железнодорожную инфраструктуру. Ситуация драматична и конец очень близок. Государственный оператор CFR Calatori никоим образом не защищен правительством в ущерб частным операторам», — заявили протестующие.

Ранее правительство Румынии пообещало принять меры по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. С 1 августа планируют поднять акцизы на алкоголь, топливо и сигареты на 10 процентов, а также ввести медицинские взносы для пенсионеров и ограничить зарплаты бюджетникам.

По данным Евростата за июль, Румыния стала страной с самой высокой инфляцией. Самые низкие показатели зарегистрировали на Кипре (0,5 процента), во Франции (0,9 процента) и в Ирландии (1,6 процента). Помимо Румынии (5,8 процента), цены быстрее всего растут в Эстонии (5,2 процента), Венгрии и Словакии (по 4,6 процента).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры России и Украины завершились

    Раскрыта судьба вернувшихся в Украину после обмена солдат ВСУ

    Переговоры России и Украины в Стамбуле проходили на русском языке

    Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц

    В МИД Германии рассказали о возможности Украины повлиять на Россию

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в крошечном купальнике

    В Польше назвали условие невозможности вступления Украины в ЕС

    Белый дом обвинил Обаму в саботаже

    Головин отказался возвращаться в Россию

    Дроны ВСУ целенаправленно атаковали гражданский автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости