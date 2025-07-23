Под Купянском в Харьковской области ВС России ликвидировали боевика РДК Павлова

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевика Русского Добровольческого Корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация) под Купянском в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК, среди которых находился Михаил Павлов с позывным "Перс"», — сообщил собеседник агентства.

Запрещенный в России РДК — вооруженное формирование, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины. Оно состоит из граждан России, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Одним из таких стал Павлов, сдавшийся в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2023 году.

Ранее стало известно, что вернувшийся с СВО россиянин захотел примкнуть к РДК. С января 2024 года он пытался вступить в запрещенное формирование и участвовать в конфликте на стороне Украины.