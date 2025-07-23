Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:08, 23 июля 2025Бывший СССР

В Харьковской области ликвидирован боевик РДК

Под Купянском в Харьковской области ВС России ликвидировали боевика РДК Павлова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевика Русского Добровольческого Корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация) под Купянском в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК, среди которых находился Михаил Павлов с позывным "Перс"», — сообщил собеседник агентства.

Запрещенный в России РДК — вооруженное формирование, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины. Оно состоит из граждан России, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Одним из таких стал Павлов, сдавшийся в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2023 году.

Ранее стало известно, что вернувшийся с СВО россиянин захотел примкнуть к РДК. С января 2024 года он пытался вступить в запрещенное формирование и участвовать в конфликте на стороне Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о переброске расчетов ВСУ к границе и о новых попытках прорыва

    «Родителей грязью облили». Брат Сырского рассказал, как изменилась жизнь семьи после перевода миллиона рублей от главкома ВСУ

    Россияне пожаловались на нашествие необычных медуз на пляжах популярной курортной страны

    Суд определился с судьбой бывшего мэра российского города

    Дело многодетных матерей о торговле детьми передали в московский суд

    Предсказан бум складных смартфонов

    У берегов Австралии расцвели токсичные водоросли

    Российские мужчины объяснили желание снимать обручальное кольцо

    45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч после возвращения в теннис

    Арестованный бывший мэр российского города стал фигурантом еще трех уголовных дел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости