Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:18, 22 июля 2025Силовые структуры

Вернувшийся с СВО россиянин захотел примкнуть к террористам

ФСБ: Отслуживший по контракту участник СВО из Великого Новгорода захотел в РДК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Великом Новгороде отслуживший по контракту участник СВО захотел в Русский Добровольческий Корпус (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, участник специальной военной операции (СВО) из Великого Новгорода закончил контракт и вернулся в город. После этого с января 2024 года он пытался вступить в запрещенное формирование и участвовать в конфликте на стороне Украины.

Фактически мужчина не принимал попыток выехать на территорию иностранного государства для вступления в вооруженное формирование, но его действия создают условия для совершения преступления по статье государственная измена.

В результате ему было вынесено предостережение о недопустимости таких действий.

Ранее сообщалось, что россиянин заработал за сотрудничество с ГУР Украины пять тысяч рублей и срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвы аварии с рухнувшим в обрыв российским автобусом оказались не вахтовиками

    Жена российского миллиардера показала фигуру в откровенной спортивной форме

    В российском городе сотрудницу военкомата уволили из-за вагнеровцев

    Вернувшийся с СВО россиянин захотел примкнуть к террористам

    Россиянка вырастила гигантский овощ размером с ребенка и дала советы

    Влияние угроз Трампа на стоимость нефти оценили

    Назван исполняющий обязанности председателя Верховного суда России

    В Австрии задержали подростка из-за подозрений в подготовке теракта

    Обнаружена неожиданная опасность дефицита витамина D

    В Греции задержали олигарха из Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости