Вернувшийся с СВО россиянин захотел примкнуть к террористам

ФСБ: Отслуживший по контракту участник СВО из Великого Новгорода захотел в РДК

В Великом Новгороде отслуживший по контракту участник СВО захотел в Русский Добровольческий Корпус (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, участник специальной военной операции (СВО) из Великого Новгорода закончил контракт и вернулся в город. После этого с января 2024 года он пытался вступить в запрещенное формирование и участвовать в конфликте на стороне Украины.

Фактически мужчина не принимал попыток выехать на территорию иностранного государства для вступления в вооруженное формирование, но его действия создают условия для совершения преступления по статье государственная измена.

В результате ему было вынесено предостережение о недопустимости таких действий.

Ранее сообщалось, что россиянин заработал за сотрудничество с ГУР Украины пять тысяч рублей и срок.