Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 23 июля 2025Экономика

В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Во время мониторинга береговой полосы во вторник, 22 июля, в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута. Размер сгустков составляет от 3 до 10 сантиметров, передает РИА Новости.

«Протяженность выбросов в районе поселка Волна составляет около одного километра, в районе поселка Артющенко — порядка трех-четырех километров», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Отмечается, что работники сразу приступили к уборке загрязнения.

В ликвидации выбросов нефтепродуктов в Темрюкском районе участвуют более 90 человек и 13 единиц техники. Убокой занимаются сотрудники МЧС, местной администрации, Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС и волонтеры.

Ранее стало известно, что утечки нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжаются. Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря 2024 года, вместе суда перевозили девять тысяч тонн мазута.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Актер из «Слова пацана» ушел на СВО после ареста по делу о разбое с убийством. Что известно о его судьбе?

    Автор санкций США призвал передать Украине замороженные активы России

    Пашинян захотел изменить устав Армянской церкви с одной целью

    У полковника СБУ нашли квартиры на фоне борьбы Киева с антикоррупционными структурами

    Названы способы распознать маньяка

    В горах Сочи пройдет фестиваль традиционной русской кухни

    Россиянин из лука обстрелял коллег и скрылся на велосипеде

    Представители Турции приехали на место переговоров РФ и Украины

    Еврокомиссия потребовала объяснений от Зеленского

    Россиянам раскрыли способ модно одеться в дождь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости