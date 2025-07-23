В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута

Во время мониторинга береговой полосы во вторник, 22 июля, в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута. Размер сгустков составляет от 3 до 10 сантиметров, передает РИА Новости.

«Протяженность выбросов в районе поселка Волна составляет около одного километра, в районе поселка Артющенко — порядка трех-четырех километров», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Отмечается, что работники сразу приступили к уборке загрязнения.

В ликвидации выбросов нефтепродуктов в Темрюкском районе участвуют более 90 человек и 13 единиц техники. Убокой занимаются сотрудники МЧС, местной администрации, Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС и волонтеры.

Ранее стало известно, что утечки нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжаются. Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря 2024 года, вместе суда перевозили девять тысяч тонн мазута.