В Керченском проливе зафиксировали новые утечки нефтепродуктов

Росприроднадзор: Мазут с танкера «Волгонефть-212» продолжает поступать в море

Утечки нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжаются. Об этом в ходе заседания в Арбитражном суде Краснодарского края заявила представитель Росприроднадзора, передает «Интерфакс».

В момент катастрофы на судне находилось восемь танков с мазутом. Некоторые из них разрушились во время крушения, но другие погрузились на дно. Все они были негерметичны, подчеркивают в ведомстве — течь продолжалась со всех танков, размещенных на судне. «Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились», — отметила представитель Росприроднадзора. Определить, сколько воды поступило в танки и как она перемешалась с нефтепродуктами, невозможно. Однако, как убеждены эксперты, мазут продолжает поступать в акваторию Черного моря.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря 2024 года. Суда перевозили девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации. Следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

Официальными причинами происшествия в Минтрансе назвали невыполнение сезонных ограничений по плаванию и нехватку квалифицированных кадров. Общая сумма исковых требований, заявленных к владельцам потонувших танкеров за ущерб экологии, превышает 84,9 миллиарда рублей.