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12:45, 23 июля 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина и Володина

Песков: Путин примет в Кремле председателя Госдумы Володина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин примет в Кремле председателя Госдумы Вячеслава Володина. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Володин выступит перед президентом с докладом об итогах весенней сессии. Как уточнил Песков, речь идет о традиционной встрече в связи с завершающим в этой сессии заседанием Госдумы.

«Володин проинформирует главу государства о том, какая работа велась в Думе в ходе завершающейся в настоящий момент сессии», — отметил Песков.

Ранее в Госдуме отчитались о 100-процентном выполнении послания Путина Федеральному собранию. По словам Володина, с января 2025 года нижняя палата парламента приняла 354 закона, включая 15, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

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