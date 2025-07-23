В Кремле анонсировали встречу Путина и Володина

Песков: Путин примет в Кремле председателя Госдумы Володина

Президент России Владимир Путин примет в Кремле председателя Госдумы Вячеслава Володина. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Володин выступит перед президентом с докладом об итогах весенней сессии. Как уточнил Песков, речь идет о традиционной встрече в связи с завершающим в этой сессии заседанием Госдумы.

«Володин проинформирует главу государства о том, какая работа велась в Думе в ходе завершающейся в настоящий момент сессии», — отметил Песков.

Ранее в Госдуме отчитались о 100-процентном выполнении послания Путина Федеральному собранию. По словам Володина, с января 2025 года нижняя палата парламента приняла 354 закона, включая 15, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей.