Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 23 июля 2025Россия

В Госдуме отчитались о выполнении послания Путина Федеральному собранию

Володин: Госдума полностью выполнила послание Путина Федеральному собранию
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума на 100 процентов выполнила послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученное в 2024 году. Об этом отчитался спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе итогового заседания весенней сессии, трансляция которого идет на сайте «Дума ТВ».

Он назвал главным приоритетом Госдумы законодательное обеспечение послания главы государства, которое «решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан».

В ходе выступления Володин также подчеркнул, что с января нижняя палата парламента приняла 354 закона, включая 15, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сроки оглашения президентом послания Федеральному собранию в 2025 году пока не определены. По его словам, глава государства выбирает даты в соответствии с целесообразностью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорной делегации Украины похвалили коллег из России за два качества

    Дачников предупредили о штрафах при строительстве на участке

    Российская молодежь начала зарабатывать на одном виде хобби

    Стало известно об отказе футболиста сборной России переходить из «Локомотива» в ЦСКА

    Мигранты подрались с россиянами за право играть на футбольном поле и попали на видео

    В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского

    Шестилетняя россиянка попала в Книгу рекордов

    Премьер Польши предупредил о предвоенных временах

    Российский пенсионер сказочно разбогател после вещего сна

    На пляжах российского региона установили детекторы дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости