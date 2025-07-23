В Госдуме отчитались о выполнении послания Путина Федеральному собранию

Володин: Госдума полностью выполнила послание Путина Федеральному собранию

Госдума на 100 процентов выполнила послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученное в 2024 году. Об этом отчитался спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе итогового заседания весенней сессии, трансляция которого идет на сайте «Дума ТВ».

Он назвал главным приоритетом Госдумы законодательное обеспечение послания главы государства, которое «решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан».

В ходе выступления Володин также подчеркнул, что с января нижняя палата парламента приняла 354 закона, включая 15, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сроки оглашения президентом послания Федеральному собранию в 2025 году пока не определены. По его словам, глава государства выбирает даты в соответствии с целесообразностью.