В Кремле ответили на вопрос о сроках оглашения послания Путина Федеральному собранию

Песков: Конкретные сроки послания Путина Федеральному собранию не определены

Конкретные сроки оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее», — сказал Песков.

Он добавил, что послание Федеральному собранию состоится тогда, когда глава государства посчитает это целесообразным. Другой информации о сроках оглашения послания пресс-секретарь Путина не привел.