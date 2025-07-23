В Москве взлетели цены на один тип жилья

Sminex: Элитная недвижимость выросла в цене в Москве на 27 процентов

По итогам второго квартала 2025 года стоимость квадратного метра элитного жилья в Москве выросла на 27 процентов год к году, достигнув 2,27 миллиона рублей. Такие данные приводит девелоперская компания Sminex, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно обновленному значению Индекса стоимости элитной недвижимости компании, по отношению к первому кварталу рост составил 5,3 процента. В расчете принимали участие 47 домов в продаже, квадратный метр в которых стоит от 1,3 миллиона рублей.

При этом во втором квартале покупатели выбирали более бюджетные лоты, чем в первом. Квадратный метр купленных квартир стал дешевле на 5,7 процента. Количество сделок оказалось сопоставимым — 122. Осталась прежней и средняя площадь лотов, она составила 132 квадратных метра. Что касается пентхаусов, в первом квартале их куплено 11, во втором — семь.

Директор по оценке Sminex Святослав Куланин объяснил рост медианной цены квадратного метра в экспонировании, который во втором квартале составил 15 процентов. Стоимость квадратно метра жилья впервые превысила три миллиона рублей. Специалист отметил, что цены менялись по-разному от проекта к проекту. В некоторых они остались неизменны, в других рост достиг 43 процента. Сильнее всего жилье подорожало в построенных домах, а также там, где были высокие темпы продаж. На рост цены по дому в клубных домах с небольшим количеством квартир ощутимо влияет повышение стоимости хотя бы одного из лотов, добавил он. Также на рынок вышли новые элитные дома, где цена метра доходит до шести миллионов рублей.

Самыми дорогими домами в предложении остаются «Обыденский № 1» на Остоженке, где средняя цена квадратного метра достигает 9,3 миллиона рублей, Le Dome у храма Христа Спасителя с 9,2 миллиона рублей и «Империум» с «квадратом» за восемь миллионов.

Отмечается, что за пять лет значение Индекса стоимости элитной недвижимости выросло на 152 процента, медианная стоимость квадратного метра в продаже поднялась на 167 процентов, в сделках — на 133 процента. В начале 2020 года элитную недвижимость в Москве покупали в среднем за 975 тысяч рублей за квадратный метр, к 2025 году цена достигла 2,27 миллиона рублей. В экспонировании стоимость выросла с 1,2 до 3,2 миллиона рублей.

Ранее агентство «Intermark Городская недвижимость» сообщило, что в первом полугодии 2025 года объем сделок на рынке элитных новостроек Москвы вырос на 51 процент год к году и составил рекордные 160 миллиардов рублей.