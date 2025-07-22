Россияне рекордно потратились на один вид жилья

Intermark: Объем сделок на рынке элитных новостроек Москвы побил рекорд

В первом полугодии 2025 года объем сделок на рынке элитных новостроек Москвы вырос на 51 процент год к году и составил рекордные 160 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Intermark Городская недвижимость».

Всего в январе-июне в столице было продано 96,2 тысячи квадратных метров элитного жилья — на 22 процента больше, чем годом ранее. Вместе с тем выросло количество сделок — на 15 процентов, до 740. При этом квадрат новостроек в этом сегменте подорожал на 30 процентов, до двух миллионов рублей.

Согласно прогнозам, во втором полугодии спрос на дорогую недвижимость продолжит расти. «Мы можем увидеть прирост количества сделок на 20-25 процентов, что будет возможно благодаря смягчению денежно-кредитной политики», — заявил управляющий партнер компании Дмитрий Халин.

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в России сократились на 41,2 процента.