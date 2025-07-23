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02:18, 23 июля 2025Россия

В Москве загорелись несколько этажей жилого дома

На Мытной улице в Москве загорелись несколько этажей и крыша жилого дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

На Мытной улице в Москве начался пожар в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Огнем охвачены верхние этажи и крыша строения. Есть пострадавшие — нескольких человех увезли на каретах скорой помощи.

Причины пожара пока не известны.

10 июля подмосковный город Пушкино заволокло дымом из-за загоревшейся крыши пятиэтажного дома. На появившихся в сети кадрах видно, как в небо поднимаются столбы густого черного дыма. Очевидцы допустили, что пожар возник из-за нарушений техники безопасности во время ремонта кровли.

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