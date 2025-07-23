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12:28, 23 июля 2025Интернет и СМИ

В России оценили необходимость запрета WhatsApp

Сенатор Джабаров заявил, что запрещать иностранные мессенджеры в России не нужно
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России не нужно запрещать иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире канала «Россия 24». Запись эфира доступна на платформе «Смотрим».

По мнению Джабарова, если запрещать россиянам пользоваться иностранными мессенджерами, то они будут искать обходные пути. Он призвал делать отечественные сервисы более удобными, чтобы привлечь к ним больше пользователей. «Тогда, я вас уверяю, большая часть пользователей, допустим, WhatsApp захочет перейти на наш носитель», — подчеркнул сенатор.

При этом он добавил, что не стоит создавать привилегий иностранным мессенджерам.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в России следует запретить WhatsApp. Он назвал платформу дырявой помойкой и выразил надежду, что ее место займет отечественный мессенджер Max.

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