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15:27, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал запретить WhatsApp

Артемий Лебедев назвал WhatsApp дырявой помойкой и призвал запретить
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Популярный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал запретить в России мессенджер WhatsApp. Такое заявление он сделал в выпуске обзора новостей, который вышел в соцсети «ВКонтакте».

«Мое личное пожелание — чтобы родное государство запретило WhatsApp, потому что он *** не нужен, дырявая помойка. И, соответственно, [российский мессенджер] Max займет место национального мессенджера», — сказал Лебедев.

При этом блогер счел, что в России нет необходимости ограничивать Telegram. Он назвал мессенджер, разработанный компанией Павла Дурова, неплохой платформой, к которой россияне привыкли.

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Ранее в Кремле высказались о перспективах дальнейшей работы WhatsApp в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платформа обязана выполнять российские законы.

Перед этим зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. По словам парламентария, мессенджер с большой долей вероятности попадет в список программного обеспечения из недружественных стран. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, в свою очередь, назвал судьбу WhatsApp в России предрешенной.

18 июля стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование программного обеспечения из недружественных стран, в том числе мессенджеров. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября.

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