В Госдуме назвали предрешенной судьбу WhatsApp в России

Депутат Немкин заявил, что участь WhatsApp в России предрешена

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал судьбу мессенджера WhatsApp в России предрешенной. Его слова передает ТАСС.

«Участь WhatsApp в России предрешена. (...) Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России — это, по сути, легальная брешь в национальной безопасности», — заявил Немкин.

Депутат добавил, что включение мессенджера в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран является вопросом времени.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, место сервиса может занять национальный мессенджер.

Перед этим сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование ПО из недружественных стран, включая мессенджеры. Доклад на эту тему должен быть представлен до 1 сентября.