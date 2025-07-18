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12:33, 18 июля 2025Интернет и СМИ

В Госдуме назвали предрешенной судьбу WhatsApp в России

Депутат Немкин заявил, что участь WhatsApp в России предрешена
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал судьбу мессенджера WhatsApp в России предрешенной. Его слова передает ТАСС.

«Участь WhatsApp в России предрешена. (...) Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России — это, по сути, легальная брешь в национальной безопасности», — заявил Немкин.

Депутат добавил, что включение мессенджера в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран является вопросом времени.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, место сервиса может занять национальный мессенджер.

Перед этим сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование ПО из недружественных стран, включая мессенджеры. Доклад на эту тему должен быть представлен до 1 сентября.

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