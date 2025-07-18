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12:02, 18 июля 2025Интернет и СМИ

WhatsApp призвали готовиться к уходу из России

Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: FellowNeko / Shutterstock / Fotodom

Мессенджеру WhatsApp нужно готовиться к уходу с российского рынка. С таким призывом в адрес сервиса выступил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер (...) с очень большой долей вероятности попадет в список ПО (программного обеспечения — прим. «Ленты.ру») из недружественных стран», — написал депутат.

Горелкин добавил, что место WhatsApp может занять национальный мессенджер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование ПО из недружественных стран, в том числе мессенджеров. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября.

Перед этим россиян предупредили о вызывающей опасения ситуации с WhatsApp. Руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев рассказал об опасных случаях, когда вирус попадает на устройство пользователя после того, как он получил сообщение или звонок в мессенджере.

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