В Кремле прокомментировали возможный уход WhatsApp из России

Песков заявил, что мессенджер WhatsApp обязан выполнять законы России

Мессенджер WhatsApp обязан выполнять российские законы. Так прокомментировал возможный уход сервиса из страны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах и в том числе в РФ. (...) Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», — ответил Песков на вопрос о перспективах дальнейшей работы мессенджера в России.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. Он заявил, что место сервиса может занять национальный мессенджер. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в свою очередь назвал судьбу WhatsApp в России предрешенной. По его словам, включение мессенджера в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран является вопросом времени.

Перед этим стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование ПО из недружественных стран, в том числе мессенджеры. Он подчеркнул, что необходимо «душить» иностранные сервисы, которые действуют против РФ.