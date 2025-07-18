Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:52, 18 июля 2025Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали возможный уход WhatsApp из России

Песков заявил, что мессенджер WhatsApp обязан выполнять законы России
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Мессенджер WhatsApp обязан выполнять российские законы. Так прокомментировал возможный уход сервиса из страны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах и в том числе в РФ. (...) Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», — ответил Песков на вопрос о перспективах дальнейшей работы мессенджера в России.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. Он заявил, что место сервиса может занять национальный мессенджер. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в свою очередь назвал судьбу WhatsApp в России предрешенной. По его словам, включение мессенджера в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран является вопросом времени.

Перед этим стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование ПО из недружественных стран, в том числе мессенджеры. Он подчеркнул, что необходимо «душить» иностранные сервисы, которые действуют против РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград

    Житель Курской области избил чиновника

    Слизня-рекордсмена показали россиянам

    Завхоз школы стал обладателем сотен миллионов рублей и решил закрыть родным ипотеки

    В Москве строй из сотни мигрантов попал на видео

    Арестованный замглавы Минобороны России перенес две операции

    ВС России прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках

    Солдаты ВСУ стали сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях

    Кремль оценил возможность поражения западных военных объектов на Украине

    Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции записал видео из Чечни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости