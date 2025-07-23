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16:14, 23 июля 2025Россия

В России распространяется штамм коронавируса «стратус». Вызовет ли он новую пандемию?

Роспотребнадзор заявил о 114 случаях заболевания новым штаммом коронавируса XFG
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости

Заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов раскрыл данные о заболевших штаммом коронавируса «стратус». По последним данным выявили 114 случаев заражения.

«Наибольшая часть случаев заболевания приходится на город Москва — 54 процента», — сообщил Хафизов, подчеркнув, что риск для общества из-за распространения нового штамма расценивается как низкий.

Случаи инфицирования также зарегистрированы в Магаданской, Московской, Волгоградской, Новосибирской, Калининградской, Смоленской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае, Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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В июне Всемирная организация здравоохранения внесла штамм в список «вариантов под наблюдением», но считает, что «стратус» не представляет высокой угрозы для мира.

Новый штамм выявили в России в конце апреля

Впервые новый штамм выявили в конце апреля. Он представляет собой смесь двух вариантов вируса LF.7 и LP.8.1.2 и характеризуется высокой заразностью. Характерной особенностью «стратуса» является осиплость голоса, однако сам штамм не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими вариантами.

«Стратус» также выявили в Великобритании. Доля заболеваний вариантами XFG и XFG.3 в Британии с мая выросла в четыре раза и составила 40 процентов. Однако заболеваемость в целом по стране снижается.

Камиль Хафизов

Камиль Хафизов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новый геновариант коронавируса не вызовет пандемию

В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксированы случаи заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Она отметила, что этот геновариант не вызывает более тяжелого течения заболевания.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что геновариант NB.1.8.1 не вызовет новую пандемию. «Появляющиеся новые варианты COVID-19 в высокой степени вероятности уже никогда не сломают иммунитет человека и уже не будет пандемии или эпидемии», — заявил он.

Однако он добавил, что возникновение угрозы новой пандемии возможно при появлении нового генотипа. По эпидемиологическим законам такая ситуация возможна через шесть-семь лет.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов подчеркивал, что введение дополнительных мер в стране в связи с распространением NB.1.8.1 не требуется. По его словам, вызываемое данным геновариантом заболевание по тяжести течения и симптомам не отличается от уже циркулирующих вариантов вируса.

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