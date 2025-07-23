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08:40, 24 июля 2025Экономика

В России впервые в 2025 году зафиксировали неделю снижения цен

Росстат: В России впервые в 2025 году зафиксирована недельная дефляция
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

За неделю с 15 по 21 июня в России впервые в 2025 году зафиксирована недельная дефляция. Об этом сообщает Росстат.

По данным ведомства, снижение цен в среднем по стране составило 0,05 процента. Неделей ранее показатель инфляции равнялся 0,02 процента. При этом с начала июня цены в РФ увеличились на 0,76 процента, а с начала года — на 4,56 процента.

За неделю вермишель подорожала на 0,6 процента, свинина, овощные консервы для детского питания и печенье — 0,4 процента, баранина и макароны на 0,3 процента, говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб и обеды в заведениях общепита — на 0,2 процента, колбасы, пастеризованное молоко и ржаной хлеб — 0,1 процента.

В то же время подешевели свекла (минус 9,2 процента), капуста (минус 8,3 процента), картофель (минус 7,3 процента), огурцы (минус 6,8 процента), морковь (минус 4,7 процента), репчатый лук (минус 3,1 процента), помидоры (минус 2,2 процента) и бананы (минус 1,7 процента). Также снизилась стоимость яиц на один процент, риса — на 0,3 процента, а также сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, сметану, сливочное и подсолнечное масло, маргарин и сахар-песок — на 0,2 процента. Творог, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и гречневая крупа стали дешевле на 0,1 процента.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили, что существенный рост тарифов ЖКХ может ускорить так называемую инфляцию для бедных. Аналитики указывают, что весь последний год инфляция для бедных значительно, в отдельные месяцы в два раза, превышала общую, но теперь почти сравнялась с ней — 10,5 процента против 9,4 процента.

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