Инфляции для бедных в России предсказали рост

ЦМАКП: Инфляция для бедных в РФ замедлилась, но из-за тарифов ЖКХ может вырасти

В июне так называемая инфляция для бедных, то есть рост цен на минимальный набор товаров и услуг, заметно снизилась, однако существенный рост тарифов ЖКХ может снова подстегнуть ее. Об этом со ссылкой на июльский обзор макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

В список учитываемых позиций входят медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта и минимальный набор продуктов без животного масла, алкогольных напитков и ряда продовольственных товаров.

Аналитики указывают, что весь последний год инфляция для бедных значительно, в отдельные месяцы в два раза, превышала общую, но теперь почти сравнялась с ней — 10,5 процента против 9,4 процента. Главная проблема состоит в том, что для малообеспеченных слоев населения доля коммуналки в расходах выше.

Оценивая динамику размера реальных пенсий вплоть до мая (последние доступные данные), в ЦМАКП отмечают, что выплаты с учетом роста цен для этой категории остаются ниже, чем годом ранее. Возможно, динамику удастся переломить в июле за счет снижения цен на продовольствие.

В целом в прошлом месяце, говорится в материале, в структуре потребительских расходов не осталось компонентов, которые тянут общие показатели вверх. Напротив, отдельные позиции демонстрируют ярко выраженный спад. В первую очередь речь идет об автопроме, ситуация в котором можно охарактеризовать словом «обвал» и говорить уже о серьезном кризисе.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» задумался о переходе на неполную рабочую неделю с осени этого года. Причиной такого развития событий стало обвальное падение продаж и переполнение складов.

На прошлой неделе в правительстве сообщили, что в годовом выражении инфляция с майских 9,9 процента в июне опустилась до 9,4, а по состоянию на 14 июля — до 9,34 процента.