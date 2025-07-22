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14:47, 22 июля 2025Экономика

Инфляции для бедных в России предсказали рост

ЦМАКП: Инфляция для бедных в РФ замедлилась, но из-за тарифов ЖКХ может вырасти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июне так называемая инфляция для бедных, то есть рост цен на минимальный набор товаров и услуг, заметно снизилась, однако существенный рост тарифов ЖКХ может снова подстегнуть ее. Об этом со ссылкой на июльский обзор макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

В список учитываемых позиций входят медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта и минимальный набор продуктов без животного масла, алкогольных напитков и ряда продовольственных товаров.

Аналитики указывают, что весь последний год инфляция для бедных значительно, в отдельные месяцы в два раза, превышала общую, но теперь почти сравнялась с ней — 10,5 процента против 9,4 процента. Главная проблема состоит в том, что для малообеспеченных слоев населения доля коммуналки в расходах выше.

Оценивая динамику размера реальных пенсий вплоть до мая (последние доступные данные), в ЦМАКП отмечают, что выплаты с учетом роста цен для этой категории остаются ниже, чем годом ранее. Возможно, динамику удастся переломить в июле за счет снижения цен на продовольствие.

В целом в прошлом месяце, говорится в материале, в структуре потребительских расходов не осталось компонентов, которые тянут общие показатели вверх. Напротив, отдельные позиции демонстрируют ярко выраженный спад. В первую очередь речь идет об автопроме, ситуация в котором можно охарактеризовать словом «обвал» и говорить уже о серьезном кризисе.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» задумался о переходе на неполную рабочую неделю с осени этого года. Причиной такого развития событий стало обвальное падение продаж и переполнение складов.

На прошлой неделе в правительстве сообщили, что в годовом выражении инфляция с майских 9,9 процента в июне опустилась до 9,4, а по состоянию на 14 июля — до 9,34 процента.

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