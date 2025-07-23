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09:16, 23 июля 2025Россия

В России заявили о переброске расчетов ВСУ к границе и о новых попытках прорыва

На Теткинском и Глушковском направлении ВСУ пытаются прорвать границу России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки прорыва через границу России. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском направлениях противник не оставляет намерений просочиться на нашу территорию — для поддержки штурмовых групп враг перебросил на данный участок фронта новые артиллерийские расчеты», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что российские военные своевременно вскрыли местоположения гаубиц ВСУ и уничтожили их прицельными ударами барражирующих боеприпасов.

Ранее в России призвали быть готовыми к попытке прорыва границы и назвали возможное направление. Автор канала «Старше Эдды» допустил, что попытка прорыва может последовать в том числе в направлении границы Брянской области. Основным адресатом любой акции будет президент США Дональд Трамп, говорилось в публикации и отмечалось, что Киеву необходимо убедить американскую сторону в том, что Украина достойна их поддержки и еще пригодится Вашингтону.

ЖЗЛ
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