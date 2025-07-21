Telegram-канал «Старше Эдды»: Нужно быть готовыми к попытке прорыва границы

Нужно быть готовым к новой попытке прорыва границы России со стороны Украины, она может последовать в том числе в направлении границы с Брянской областью. Об этом пишет Telegram-канал «Старше Эдды», который освещает ход специальной военной операции.

«Надо понимать, что главная задача в данном случае не военная, как и в случае с Курском в августе прошлого года, а медийно-политические. Показать хоть какой-то результат, получить поддержку, воодушевить и собственное население и союзников в иных странах», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что вторичными для Украины при попытке прорыва границы будут задачи в виде отвлечения российских сих с направлений, где продолжается наступление. Основным адресатом любой акции будет президент США Дональд Трамп, говорится в публикации и отмечается, что Киеву необходимо убедить американскую сторону в том, что Украина достойна их поддержки и еще пригодится Вашингтону.

По мнению автора канала, если такая атака произойдет, она будет носить диверсионно-террористический характер. Нужно готовиться к отражению возможного удара и контролировать противника, уверен он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предупреждал, что ВСУ могут предпринять новые попытки прорваться через границу России в Курскую или Белгородскую области. Он сообщил, что есть информация, согласно которой главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сформировал резервную группировку численностью в 50 тысяч человек — ее он якобы может использовать для «самоубийственного броска».