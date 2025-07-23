Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал градоначальник в посте под видео со звуком сирены. Каких-либо других подробностей он не сообщил.

Telegram-канал, информирующий об обстановке на Крымском мосту, отметил, что, по состоянию на 19:00 по московскому времени, в очереди со стороны Керчи находятся 833 транспортных средства.

В середине июля над акваторией Азовского моря и территорией Крыма заметили украинские беспилотники. Тогда в Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты дроны Вооруженных сил Украины.