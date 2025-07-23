В США обратились с призывом к Трампу из-за протестов на Украине

Конгрессвумен Тейлор-Грин: США должны прекратить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп должен прекратить поставки оружия Киеву после протестов на Украине. С таким обращением на своей странице в социальной сети Х выступила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

В качестве причины массовых протестов против президента Украины Владимира Зеленского она назвала «отказ от заключения мирного соглашения и прекращения войны». Она также нарекла украинского лидера «диктатором».

«Рада за украинский народ! Выгоните его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружений!!!», — призвала конгрессвумен.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заметил одну деталь в протестах на Украине. По его словам, украинцы вышли на митинг против закона об ограничении полномочий антикоррупционных агентств, но при этом они ни разу не протестовали против силовой мобилизации.