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02:17, 23 июля 2025Мир

В США обратились с призывом к Трампу из-за протестов на Украине

Конгрессвумен Тейлор-Грин: США должны прекратить поставки оружия Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп должен прекратить поставки оружия Киеву после протестов на Украине. С таким обращением на своей странице в социальной сети Х выступила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

В качестве причины массовых протестов против президента Украины Владимира Зеленского она назвала «отказ от заключения мирного соглашения и прекращения войны». Она также нарекла украинского лидера «диктатором».

«Рада за украинский народ! Выгоните его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружений!!!», — призвала конгрессвумен.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заметил одну деталь в протестах на Украине. По его словам, украинцы вышли на митинг против закона об ограничении полномочий антикоррупционных агентств, но при этом они ни разу не протестовали против силовой мобилизации.

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