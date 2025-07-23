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01:21, 23 июля 2025Бывший СССР

На Западе неожиданно высказались о протестах на Украине

Кошкович: Украинцы ни разу не устроили протест против силовой мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы вышли на протесты против закона об ограничении полномочий антикоррупционных агентств, но при этом они ни разу не протестовали против силовой мобилизации. На это указал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Головорезы [украинского президента Владимира] Зеленского забивали мирных жителей до смерти за то, что они не хотели умирать за него, но в итоге их возмущение вызвал демонтаж органов западного колониального правления...», — отметил он, назвав Украину «диким местом».

Ранее жители Киева собрались на протестной акции в знак несогласия с новым законом, который фактически урезает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), лишая их самостоятельности. На митинг также вышли жители Львова, Одессы и Днепропетровска.

По данным украинских СМИ, демонстранты скандировали матерные лозунги против офиса Зеленского. Также стало известно, что протесту в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко.

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