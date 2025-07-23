В США рассказали о вспышке народного протеста против Зеленского

Bloomberg: Зеленский столкнулся с народным протестом из-за закона против НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с народным протестом из-за принятия закона, который предполагает ограничение полномочий антикоррупционных агентств, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявило агентство Bloomberg, базирующееся в США.

Как отмечается в материале, спорное решение Зеленского спровоцировало первую с начала специальной военной операции (СВО) на Украине вспышку народного протеста против него. В агентстве также указали, что в стране растет общественное недовольство из-за попыток украинского главы сосредоточить власть в узком кругу своих ближайших соратников.

Кроме того, меры против антикоррупционных агентств могут поставить под угрозу дальнейшую помощь Киеву со стороны зарубежных союзников, сочли в Bloomberg. «Преследование институтов по борьбе со взяточничеством может затормозить усилия Украины по вступлению в Евросоюз и создать угрозу приостановления безвизового режима с блоком», — также предупредили журналисты.

Во вторник, 22 июля, Зеленский подписал закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого в крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались протесты.