В Турции назвали главную цель переговоров в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее урегулирование украинского конфликта главной целью переговоров в Стамбуле. Его цитирует ТАСС.
«Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», — сказал чиновник перед началом третьего раунда переговоров.
Министр отметил, что международное сообщество высокого ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины.
Переговоры российской и украинской сторон проходят во дворце Чираган, территорию которого оцепили, окрестности патрулируют полицейские машины. Как сообщает РИА Новости, главы делегаций проводят встречу тет-а-тет.
Российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров — бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики.