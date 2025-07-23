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20:47, 23 июля 2025Мир

В Турции назвали главную цель переговоров в Стамбуле

Фидан назвал целью переговоров в Стамбуле прекращение украинского конфликта
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее урегулирование украинского конфликта главной целью переговоров в Стамбуле. Его цитирует ТАСС.

«Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», — сказал чиновник перед началом третьего раунда переговоров.

Министр отметил, что международное сообщество высокого ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины.

Переговоры российской и украинской сторон проходят во дворце Чираган, территорию которого оцепили, окрестности патрулируют полицейские машины. Как сообщает РИА Новости, главы делегаций проводят встречу тет-а-тет.

Российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров — бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики.

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