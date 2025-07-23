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07:19, 23 июля 2025Экономика

В Японии поделились подробностями торговой сделки с США

Исиба: США снизят пошлины на товары из Японии до 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Philip Fong / Pool / File Photo / Reuters

Универсальные пошлины США на импортные товары из Японии будут снижены до 15 процентов. Об этом заявил премьер-министр азиатской страны Сигэру Исиба. Его процитировало ТАСС.

По его словам, также до 15 процентов снизятся дополнительные пошлины на импорт в Соединенные Штаты японских автомобилей. Глава правительства отметил, что до заключения сделки тарифы составляли 25 процентов, а также обратил внимание, что соглашение с Вашингтоном не предполагает уменьшения японских тарифов на сельскохозяйственную продукцию.

По словам президента США Дональда Трампа, сделка, которую ему удалось заключить с Токио, возможно, окажется самой крупной в истории, поскольку Япония обязуется инвестировать в американскую экономику 550 миллиардов долларов. В свою очередь Исиба пояснил, что речь идет о том, что государственные финансовые учреждения его страны смогут выделять инвестиции, кредиты и гарантии по кредитам на сумму до 550 миллиардов долларов.

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