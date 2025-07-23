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02:43, 23 июля 2025Экономика

Трамп объявил о заключении «возможно крупнейшей» торговой сделки

Трамп: Япония пообещала инвестировать в США 550 миллиардов долларов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении «возможно крупнейшей» торговой сделки с Японией. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы только что заключили крупную сделку с Японией, возможно, самую крупную сделку в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США, которые получат 90 процентов прибыли», — написал он.

Глава государства подчеркнул, что США будут поставлять в Японию автомобили и сельскохозяйственные продукты. Он добавил, что пошлина в 15 процентов будет обоюдной.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на продукцию из 150 стран в размере 10-15 процентов от таможенной стоимости. После этого в мире практически не останется стран, продукция которых не была обложена импортными пошлинами, резюмировал он.

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