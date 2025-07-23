В Японии сообщили о решении премьера уйти в отставку

Mainichi: Премьер Японии Исиба уйдет в отставку после провала партии на выборах

Японский премьер Сигэру Исиба намерен уйти в отставку после провала на выборах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой он является, он может сделать это до конца августа. Об этом пишет газета Mainichi со ссылкой на источники.

По данным издания, Исиба сообщил об этом своему окружению. В публикации утверждается, что премьер-министр планирует провести встречи с тремя бывшими главами правительства — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. Исиба «склонит голову перед тремя экс-премьерами», заявил один из источников Mainichi.

Ранее газета The Washington Post писала, что правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента. По мнению издания, это поражение ставит под угрозу позиции Сигэру Исибы и может осложнить торговые переговоры с США.