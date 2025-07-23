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08:37, 23 июля 2025Экономика

Валерий Меладзе решил заняться новым бизнесом в России

Shot: Валерий Меладзе решил заниматься арендой недвижимости в России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Певец Валерий Меладзе решил расширить свой бизнес в России и захотел заниматься арендой недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, артист внес изменения в ИП, зарегистрированное в 2004 году. В перечень видов деятельности добавились три пункта — все из них связаны с управлением и арендой недвижимости. До этого в списке была исключительно деятельность, связанная с концертами и съемками для телевидения — в течение 21 года этот набор не менялся.

Кроме этого ИП у Меладзе есть ООО «Вантаж», которому принадлежит одноименный торговый центр в Восточном Бирюлево. Этой фирмой певец владеет вместе с сестрой Лианой и их бизнес-партнером. Ежегодно такой бизнес приносит певцу 15 миллионов рублей дохода.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе потратил более миллиона рублей на празднование своего дня рождения в Испании. По данным источника, исполнитель отметил 60-летие, арендовав ресторан в элитном гольф-клубе. Среди гостей праздника были родственники и близкие артиста, включая его брата Константина Меладзе и супругу Альбину Джанабаеву. Известно, что в меню вошли креветки, говяжья вырезка, филе сибаса, торт с лесными ягодами, а также коктейли и шампанское.

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