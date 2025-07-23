Ветеран СВО Гулиев: Жители Курской области стали игнорировать воздушную тревогу

После освобождения оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области многие жители региона стали игнорировать сигналы воздушной тревоги. О сильно изменившейся реакции курян сообщил ветеран специальной военной операции, депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев в интервью «МК».

«Хотя у нас в регионе до автоматизма отработан механизм информирования людей и есть возможность пройти в укрытие, люди привыкли к опасности и не всегда спешат спрятаться», — пояснил он.

Гулиев подчеркнул, что средства противовоздушной обороны практически на 100 процентов справляются с летящими в сторону Курска ракетами и беспилотниками. Кроме того, ведется работа по защите критически важных объектов системой радиоэлектронной борьбы. Также устанавливается и механическая защита в виде сетки-рабицы, мешков с песком или металлоконструкций, позволяющих отвести точку детонации снаряда от атакуемого им объекта.

Ранее о постоянных попытках ВСУ атаковать Курскую область с помощью артиллерии и беспилотников рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, это вынудило российские власти начать создание буферной зоны безопасности.