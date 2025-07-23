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10:00, 23 июля 2025Путешествия

Визовый центр популярной страны Европы возобновил работу в российском городе

Визовый центр Португалии возобновил работу в Ростове-на-Дону
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Визовый центр популярной европейской страны — Португалии — возобновил работу в Ростове-на-Дону спустя несколько лет перерыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что запись на подачу документов уже открыта. В настоящее время ВЦ Португалии работают в нескольких российских городах, помимо Ростова-на-Дону, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что еще одна страна Евросоюза (ЕС) — Литва — перестала принимать заграничные паспорта россиян старого образца. Это связано с тем, что с 1 июля 2025 года Литва исключила небиометрические паспорта из перечня документов, по которым можно въехать в страну.

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