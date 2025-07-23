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18:42, 23 июля 2025Культура

Высоцкого «воскресили» ради выступления в Москве

Певец и актер Владимир Высоцкий выступит в Москве в виде цифрового аватара
Ольга Коровина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР, певец и актер Владимир Высоцкий вернется на сцену в виде цифрового аватара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера шоу «Высоцкий. Высота» Александра Мамонова.

По словам собеседника агентства, проект поддержали наследники артиста, включая его сына Никиту Высоцкого. Продюсер отметил, что работа над шоу была долгой и кропотливой — команда изучила большое количество архивных документов, фото и видеоматериалов.

«Это не коммерческий проект. Мы видим свою цель и миссию в том, чтобы дать возможность поклонникам Владимира Высоцкого вновь и по-новому встретиться с его творчеством, а аудитории из числа молодежи — прикоснуться к живой легенде», — подчеркнул Мамонов.

«Выступление» Высоцкого состоится 24 октября на сцене Live Арены в Москве. К нему присоединятся цифровые аватары других исполнителей — Полины Гагариной, Леонида Агутина, Григория Лепса и Сергея Шнурова. Сообщается, что композиции Высоцкого будут звучать в аранжировках для джазового и симфонического оркестров.

Ранее внучка Людмилы Гурченко Елена Королева выступила категорически против создания дипфейка актрисы в новых фильмах. Технологию дипфейка в последние годы начали активно применять в кинематографе, «оживляя» ушедших из жизни актеров и актрис. Так, в новых проектах появились образы Владислава Галкина, Леонида Куравлева и Юрия Никулина.

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