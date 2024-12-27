Внучка Гурченко высказалась о дипфейке актрисы

Внучка Людмилы Гурченко выступила категорически против создания дипфейка актрисы

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева выступила категорически против создания дипфейка актрисы в новых фильмах. Ее слова передает издание «Абзац».

По словам женщины, она не видит никакого смысла в применении новой технологии при создании картин современных режиссеров.

«Я против создания дипфейка бабушки. Какой в этом смысл? Не вижу никакого смысла в этом. Повторить талант все равно невозможно», — сообщила Елена.

Технологию дипфейка в последние годы начали активно применять в кинематографе, «оживляя» ушедших из жизни актеров и актрис. Так, в новых проектах появились образы Владислава Галкина, Леонида Куравлева и Юрия Никулина.

Ранее стало известно, что созданный нейросетью Юрий Никулин появился в спродюсированном Сариком Андреасяном фильме.