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20:30, 27 декабря 2024Культура

Внучка Гурченко высказалась о дипфейке актрисы

Внучка Людмилы Гурченко выступила категорически против создания дипфейка актрисы
Андрей Шеньшаков
Людмила Гурченко

Людмила Гурченко. Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева выступила категорически против создания дипфейка актрисы в новых фильмах. Ее слова передает издание «Абзац».

По словам женщины, она не видит никакого смысла в применении новой технологии при создании картин современных режиссеров.

«Я против создания дипфейка бабушки. Какой в этом смысл? Не вижу никакого смысла в этом. Повторить талант все равно невозможно», — сообщила Елена.

Технологию дипфейка в последние годы начали активно применять в кинематографе, «оживляя» ушедших из жизни актеров и актрис. Так, в новых проектах появились образы Владислава Галкина, Леонида Куравлева и Юрия Никулина.

Ранее стало известно, что созданный нейросетью Юрий Никулин появился в спродюсированном Сариком Андреасяном фильме.

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