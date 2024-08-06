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15:31, 6 августа 2024Культура

Опубликованы кадры с «воскрешенным» нейросетью Юрием Никулиным

Созданный нейросетью Никулин появился в спродюсированном Андреасяном фильме

Народный артист СССР Юрий Никулин, «воскрешенный» с помощью нейросети, появился в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Кадры со знаменитым советским актером опубликовала в Telegram журналистка Алена Жигалова.

Воссозданный искусственным интеллектом (ИИ) Никулин стал одним из ключевых персонажей картины, спродюсированной Гевондом Андреасяном. В ролике видно, что в одной из сцен советский актер снялся с шоуменом Евгением Петросяном.

«Это было жутко! Я смотрела и пребывала в шоке», «Неприятно смотреть, шокирует. Знаешь, что человека уже нет давно, а тут вдруг снялся в новом фильме», «С точки зрения прогресса — фантастика, но сейчас начнут валять в грязи светлые имена», «А мне нравится», — высказали пользователи сети различные мнения об использовании ИИ в кино.

Фильм «Манюня: Приключения в Москве» режиссера Дениса Гуляра стал продолжением картин «Манюня» и «Манюня: Новогодние приключения».

Ранее Андреасян сообщил, что создатели фильма получили разрешение от семьи Никулина на использование его образа. При этом изображение артиста запретили использовать в промокампании картины.

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      Мария Рюрикова
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