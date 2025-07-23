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19:27, 23 июля 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным

Зеленский: Подготовка встречи с Путиным является приоритетом делегации Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Heinz-Peter Bader / AP

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского является приоритетом делегации Киева на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил украинский лидер, передает издание «РБК-Украина» в Telegram.

«Приоритет [представителей Киева] — подготовка встречи лидеров [России и Украины], и у нашей делегации есть необходимая сила для этого», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также высказался о подготовке нового обмена военнопленными между Россией и Украиной. Он отметил, что Киев «ведет проверку по каждой фамилии». По его словам, пропавших без вести украинских солдат неоднократно находили в плену.

Ранее заявление о подготовке встречи Путина и Зеленского сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что назначать ее без большой предварительной работы нецелесообразно.

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