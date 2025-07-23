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16:05, 23 июля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о намерении Киева добиться одного соглашения на переговорах с Россией

Зеленский: Украина будет добиваться прекращения огня на переговорах с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Украина будет добиваться немедленного и полного прекращения огня на переговорах с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня», — написал он.

Украинский лидер подчеркнул, что, в частности, Киев будет настаивать на прекращении атак на инфраструктурные объекты.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится вечером 23 июля в Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую группу — экс-министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

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