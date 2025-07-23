Женщине пришили оторванную поездом руку

В США женщине 10 часов пришивали оторванную поездом руку

В США руку 24-летней женщины спасли после столкновения с поездом. Об этом сообщает KTLA.

Элия Бойд потеряла руку, когда перевозила электровелосипед через железнодорожные пути. «Не было гудка поезда. Прошло около трех секунд с того момента, как я увидела поезд, до того момента, когда это произошло», — рассказала женщина. По ее словам, поезд сбил велосипед и оторвал ее руку, которая держала его за руль.

Женщину сопровождал пожарный в отставке. Он вызвал помощь и напомнил прибывшим врачам подобрать конечность Бойд. Пострадавшую доставили в больницу по воздуху, где 10 часов пришивали ее руку. Женщине предстоит выдержать еще две операции.

Несмотря на это, Бойд уже чувствует себя бодро. Она рассказала, что с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к своему любимому серфингу. «Как только я смогу коснуться воды, я буду на доске для серфинга», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка едва не потеряла руку после нападения акулы у берегов США. Конечность пришили обратно, и уже через 48 часов после операции девочка смогла пошевелить пальцами.

