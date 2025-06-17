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05:01, 17 июня 2025Из жизни

Девочке пришили оторванную акулой руку

В США девочке пришили руку, почти оторванную акулой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Девятилетняя девочка едва не потеряла руку после нападения акулы у берегов США. Об этом сообщает USA Today.

Акула напала на девятилетнюю Лию Лендел 11 июня. Когда это произошло, девочка вместе с родными плескалась на мелководье в курортном городке Бока-Гранде, штат Флорида. Хищница почти полностью откусила руку. По словам местного начальника пожарной охраны Ч. Блоссера, это первый подобный случай в этом районе за последние 20 лет. Медикам пришлось экстренно транспортировать ребенка вертолетом в больницу города Тампа, где команда из пяти хирургов провела беспрецедентную операцию и пришила конечность.

«Врачи совершили невозможное — полностью восстановили кровоснабжение с помощью трансплантации сосудов из ноги, собрали кости при помощи титановых штифтов и заново сшили нервные окончания», — рассказал дядя девочки Макс Деринский. Уже через 48 часов после операции Лендел смогла пошевелить пальцами, что врачи называют медицинским чудом.

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Сейчас семья Лендел собирает средства на реабилитацию, которая может занять до двух лет. «Мы верим, что Лия полностью восстановит подвижность руки, — говорит ее мать Надия. — Она у нас боец и уже просит мороженое». Врачи отмечают исключительность случая — обычно при таких травмах у детей шансы на восстановление конечности не превышают 20 процентов.

Ранее женщина, чуть не потерявшая ногу из-за нападения акулы в Австралии, поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, крови было так много, что она даже не видела хищницу.

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