РИА: Бойцы ВСУ обворовывали жителей Курахово

Жители Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) пожаловались на поведение украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, еще до начала специальной военной операции в 2022 году расположенные в городе солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обворовывали граждан. В частности, у одного из жителей в частном секторе сняли ворота и увезли на грузовике «Новой почты». Если же бойцы узнавали, что тот или иной житель симпатизирует России, то в его доме устраивали погром.

Ранее кураховцы рассказали, что мэр Роман Падун в период, пока город находился под контролем ВСУ, платил иностранным наемникам за обстрел мирных жителей. Обстрелы проводились рано утром, и градоначальник всегда оперативно направлял на место прилета команду журналистов, которые фиксировали результаты якобы российских ударов.