Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 23 июля 2025Бывший СССР

Жители Курахово пожаловались на воров из ВСУ

РИА: Бойцы ВСУ обворовывали жителей Курахово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Жители Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) пожаловались на поведение украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, еще до начала специальной военной операции в 2022 году расположенные в городе солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обворовывали граждан. В частности, у одного из жителей в частном секторе сняли ворота и увезли на грузовике «Новой почты». Если же бойцы узнавали, что тот или иной житель симпатизирует России, то в его доме устраивали погром.

Ранее кураховцы рассказали, что мэр Роман Падун в период, пока город находился под контролем ВСУ, платил иностранным наемникам за обстрел мирных жителей. Обстрелы проводились рано утром, и градоначальник всегда оперативно направлял на место прилета команду журналистов, которые фиксировали результаты якобы российских ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о переброске расчетов ВСУ к границе и о новых попытках прорыва

    «Родителей грязью облили». Брат Сырского рассказал, как изменилась жизнь семьи после перевода миллиона рублей от главкома ВСУ

    Россияне пожаловались на нашествие необычных медуз на пляжах популярной курортной страны

    Суд определился с судьбой бывшего мэра российского города

    Дело многодетных матерей о торговле детьми передали в московский суд

    Предсказан бум складных смартфонов

    У берегов Австралии расцвели токсичные водоросли

    Российские мужчины объяснили желание снимать обручальное кольцо

    45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч после возвращения в теннис

    Арестованный бывший мэр российского города стал фигурантом еще трех уголовных дел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости