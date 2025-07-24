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10:31, 24 июля 2025Забота о себе

25-летняя многодетная мать почувствовала боль в костях и оказалась смертельно больна

People: Усталость у 25-летней американки оказалась симптомом рака груди
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: people.com

Американка Саванна Колдуэлл после жалоб на боль в костях и постоянную усталость оказалась больна раком груди. Историю 25-летней многодетной матери опубликовало издание People.

По словам Колдуэлл, усталость была главным симптомом болезни. «Мне 25 лет, я не должна была постоянно чувствовать себя такой уставшей. И сильная боль в костях, которую было невозможно объяснить», — вспоминает она. Весной 2025 года воспитывающая четверых детей женщина нашла уплотнение в груди, и биопсия показала, что у нее рак — инвазивная протоковая карцинома последней, четвертой стадии. Она сразу же начала проходить химиотерапию и, чтобы справиться со стрессом, начала документировать свой путь лечения в социальных сетях.

Рак молочной железы у Саванны дал метастазы в позвоночник, ребра, легкие, и врачи проверяют, не распространился ли он на мозг. Девушка, у которой был положительный результат теста на ген BRCA, что означает повышенную вероятность развития рака молочной железы или яичников, также должна пройти лучевую терапию и иммунотерапию.

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Из-за химиотерапии у Колдуэлл развилась невропатия — пальцы рук и ног покалывают и немеют, — а сон нарушился из-за сильных приступов потливости. Однако она не планирует прекращать лечение и намерена продолжать бороться.

Ранее врачи приняли симптомы рака у 26-летней жительницы Канады по имени Шаннин Пейн за геморрой и проявление болезни Крона. Через год после начала жалоб на здоровье ее направили на колоноскопию и наконец обнаружили опухоль в кишечнике.

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