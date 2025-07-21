Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 21 июля 2025Забота о себе

Врачи приняли симптомы рака у 26-летней девушки за геморрой

Daily Mirror: Врачи приняли симптомы рака кишечника у девушки за геморрой
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @shannindesroches

Врачи приняли симптомы рака у 26-летней жительницы Канады по имени Шаннин Пейн за геморрой и проявление некоторых других заболеваний. Историю пациентки опубликовало издание Daily Mirror.

Жительница Канады рассказала, что с 2023 года неоднократно обращалась к врачам с жалобами на тошноту и боль в животе после приема пищи. Однако, по ее словам, из-за молодого возраста медики не обследовали ее на рак. Они приняли симптомы сначала за воспаление кишечника, а потом стали подозревать болезнь Крона, непереносимость лактозы и даже геморрой.

Девушка утверждает, что лишь в апреле 2024 года ее направили на колоноскопию и наконец обнаружили опухоль в кишечнике. Во время операции по ее удалению выяснилось, что рак уже поразил часть брюшины, лимфатические узлы, печень и правый яичник. По словам Пейн, ей поставили четвертую стадию и сообщили, что она проживет три месяца без химиотерапии или три года, если согласится на лечение.

Материалы по теме:
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020

Женщина отметила, что была в шоке от этой новости, но приняла решение начать принимать химиопрепараты. Сейчас ей удалось добиться стабилизации болезни, когда новые опухоли не появляются, а старые не растут. Теперь она надеется найти новые экспериментальные методы лечения, а параллельно рассказывает в социальных сетях о своей болезни, чтобы показать, что для рака не бывает слишком молодого возраста.

Ранее мужчина с раком мозга по имени Крис Шейд рассказал, что не испытывал никаких симптомов. Единственным тревожным признаком был сильный, сводящий с ума звон в ушах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    Момент падения автобуса с тремя десятками российских вахтовиков в обрыв попал на видео

    На Западе раскрыли последствия ультиматума Трампа России

    Стало известно о новом платеже в коммунальных квитанциях

    Раскрыты подробности о дате новых переговоров России и Украины

    В Москве приостановили движение по части оранжевой ветки метро

    Число строителей БАМа резко сократилось из-за отсутствия денег

    Школьника-насильника задержали за нападения на россиянок

    Беременная Ида Галич снялась топлес для журнала

    На Украине представили аналог российской «Молнии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости