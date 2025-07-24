Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:33, 24 июля 2025Бывший СССР

Алиев и Пашинян отреагировали на крушение самолета в Амурской области

Алиев, Пашинян и Токаев выразили соболезнования из-за крушения самолета Ан-24
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура / РИА Новости

Лидеры Азербайджана, Армении и Казахстана Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев направили телеграммы президенту России Владимиру Путину, где выразили соболезнования из-за крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Слова в том числе азербайджанского лидера приводит в Telegram портал Minval.az.

«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области», — говорится в письме Алиева.

Телеграммы с аналогичным содержанием российскому президенту направили лидеры Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший рейсом ХабаровскБлаговещенскТында, потерпел крушение утром 24 июля. Борт перестал выходить на связь во время захода на посадку. В сети также появились кадры, на которых видно, как самолет идет на второй круг на крайне низкой высоте перед заходом на посадку. Специалисты считают, что в этот момент могла произойти потеря управления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

    «Маленькая победоносная война». Почему Таиланд и Камбоджа начали танковые бои на границе и чем это угрожает российским туристам?

    Премьер Великобритании связался с Зеленским из-за скандального закона

    Турист описал город в Италии словами «пугающий и завален мусором»

    На Украине раскрыли трехэтапный план свержения Зеленского

    В США выразили раздражение из-за Ермака

    Блогерше Лерчек продлили арест

    Россиянин побывал на беспощадном пиршестве крабов и показал все на видео

    Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

    В МВФ предупредили о проблемах в экономике из-за подписанного Зеленским закона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости