Алиев и Пашинян отреагировали на крушение самолета в Амурской области

Алиев, Пашинян и Токаев выразили соболезнования из-за крушения самолета Ан-24

Лидеры Азербайджана, Армении и Казахстана Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев направили телеграммы президенту России Владимиру Путину, где выразили соболезнования из-за крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Слова в том числе азербайджанского лидера приводит в Telegram портал Minval.az.

«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области», — говорится в письме Алиева.

Телеграммы с аналогичным содержанием российскому президенту направили лидеры Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение утром 24 июля. Борт перестал выходить на связь во время захода на посадку. В сети также появились кадры, на которых видно, как самолет идет на второй круг на крайне низкой высоте перед заходом на посадку. Специалисты считают, что в этот момент могла произойти потеря управления.